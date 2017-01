Helgens israpport

Is är en färskvara. Därför gäller den här rapporten enbart fredag -söndag, 20- 22 januari 2017.

Följande uppgifter samlades in från rapportörerna under fredagen.

1. Hamnen, Rolf Ericson: Isläget är i stort sett bra. Fredag förmiddag var isen torr och hård cirka 10 cm. Nära bryggor kan isen vara svagare. Se upp vid bryggorna på Lögastrand! Hålen från strömbildarna har blivit större i veckan. Håll avstånd till båtrännor och broar och gå inte inne i hamnbassänger där det kan finnas farligheter!

2. Lövudden, Bengt Andersson: Fin is bärkraftig förpersoner. Färd med fordon avrådes. Ett område från djuphamnen mot Kattskär som förra veckan var öppet har nu ismed tveksam bärighet. I övrigt mest huvudsakligen slät, hård, men fuktig is. Temperatur c:a plus 4grader. Risken för överis (dubbelis) kommande natt torde vara minimal.

3. Fullerö, Daniel Eriksson: 10-15 cm stabil blankis med vatten uppå, bra skridskois. Se upp för Fulleröråken som är öppen (50 cm på fredagen)! Den kan vidgas i nuvarande västlig vind. Håll stort avstånd till farleden där det finns flak och sprickor!

4. Öster Mälarstrand, Ola Kasimir: Isen är över 10 cm förutom de partierna jag varnar för. På fredagen var det partier med överis i första hand utmed östra stranden och cirka 300 m ut. Varning för isen vid östra stranden där det finns slukhålmed ej bärig is framförallt vid uddarna utmed Öster Mälarstrand. Även varning för viadukterna (vägtrummorna) under den yttre vågbrytaren till småbåtshamnen utanför Öster Mälarstrand. Vistas inte under Björnöbron. Rännan in till Vågholmen har partier med ej bärig is. Föreningen Västerås ideella plogare har markerat en säker övergång ute vid Utter In. Mer info på Facebooksidan "Skridskobana på Västeråsfjärden". Vistas inte i närheten till bygget runt Vågholmen. Vid vistelse på naturis ska man ha god kunskap om isens svagheter, livräddande utrustning och sällskap.

5. Almö-Lindö, Hans Sjöberg: Isen har blivit tunnare men är fortfarande gåbar. Det är inga problem att åka skridskor. Det finns en del slukhål, 5-7 cm i diameter. Varning för området väster om Almö-Lindö där sjöfarten har knäckt isen! Det finns minst tre stora sprickor som har fryst ihop men som man slår igenom.

6. Ridöfjärden med mera, Bengt Stridh: Hässlösundet: Mer än 10 cm tjock, väl bärig is längs banans sträckning somär markerad med lövruskor. Stor andel snöis som bitvis var ytmjuk och det fanns enstaka överisfläckar. Med nattens klara väder kommer det att frysa ihop till en hård yta, väl åkbar för skridskor under helgen. Vid uppstickande vegetation i isen fanns norr om Björnöhalsen några väl synliga fräthål med några decimeters storlek som var öppna eller som hade tunn is.

Östra Västeråsfjärden: Minst 10 cm tjock, väl bärig is mellan Björnöns norra ände och Stora Sandskär. Väster om Tovan och Ryberg bred och svårpasserad råk, håll därför öster om dessa små öar. Norr om Stora Sandskär finns en väl ihopfrusen ”ränna” där svävare tidigare brutit sönder tunn is.

Ridöfjärden – Kärrbofjärden: Minst 10 cm tjock, väl bärig is. 12 cm uppmätt vid Dyuddens södra ände. Grovknottrig isyta som inte störde skridskoåkning så mycket. Håll avstånd till båtrännan där råkar och öppet vatten kan bildas av passerande fartyg. Vid Fröholmens fyr en råk ut mot båtrännan och mot Vretskär issprickor eller råkar. Aggarösundet passerbart, men råkar och öppet vatten kan finnas, speciellt mot farleden.

7. Tidö-Lindö, Per Tengström: Isen är 10-12 cm, tunnare söderut. Det är lugnt för skridskoåkning men inte för fordon. Varnar för sund där isen kan vara tunnare. Se även upp med råkar! Gå inte ut ensam och ha utrustning med!

8 och 9. Kärrbo och Kungsårafjärden, Peter Björklund: Granfjärden och Aggarösundet 10-12 cm. Blank kärnis, jämn och fin is i hela området. Några cm till norrut i Skepphusaviken. En råk öster om Skarpan i nordlig riktning. En hel del små slukhål. Varning för närheten till farleden och Ängsösundsbron. Sju örnar synliga i veckan, kan vara fler.

10. Fagerön, Per Vidlund: Isen osäker, som tjockast 10 cm med tunnare områden. Råk från Ängsö västerut, området vid farleden försämras. Man bör stanna på land.

11. Långholmen, Jan Vidlund: Granfjärden har 10-12 cm is. Lite tjockare på Grisfjärden, cirka 15 cm. I Skurusundet börjar isen bli dålig, snart är det öppet där.

