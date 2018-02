Högt uppsatt ABB-are ny vd för AQ Group

– Vi är glada att kunna presentera Anders Carlsson som ny vd och koncernchef. Anders är en erfaren och kompetent ledare och har i ABB visat att han har en gedigen förståelse och bredd för ny teknik, produktion och att skapa försäljningstillväxt. Styrelsen och jag är övertygad om att Anders är rätt person att vidareutveckla AQ till nästa nivå, säger styrelseordföranden Per-Olof Andersson i ett pressmeddelande.

Anders Carlsson är i dag medlem av ABB:s svenska koncernledning samt verksam som divisionschef för ABB Electrification Products i Norra Europa. Innan det har han haft olika ledande positioner inom ABB sedan 1992.

– Jag ser verkligen fram mot att få ta över som vd efter Claes och att få leda ett globalt entreprenörsdrivet företag med unik kompetens inom kontraktstillverkning och teknikutveckling. Det ska bli spännande att få arbeta tillsammans med AQ:s medarbetare, styrelse och kunder för att ta nästa steg i företagets tillväxtresa, säger han.

Anders S Carlsson tillträder sin tjänst senast 1 september.

Det är med blandade känslor som Claes Mellgren lämnar posten som vd och koncernchef för AQ Group.

– Dels kan man säga att vi hela tiden haft uppfattningen att man måste försöka vara uppmärksam på sin egen prestanda, och det är ett annat bolag när det växer. Jag känner själv vad gäller digitaliseringen att jag inte riktigt hänger med. Därför behöver vi få in nya krafter.

– Samtidigt tycker jag att det är fantastiskt roliga människor att jobba med, och även fantastiskt roligt att jobba med våra kunder, fortsätter Claes Mellgren.

Samma år som ABB fick priset som Europas mest respekterade företag, bildades AQ – via en avknoppning från just ABB. Bolaget gick under namnet Aros Quality Group. Det skedde 1994 genom en sammanslagning av Aros Kvalitetsplast AB samt transformatoravdelningen inom ABB Industrial Systems och tillbehörsverksamheten inom ABB Relays. Sedan dess har grundarna P-O Andersson och Claes Mellgren drivit företaget i samma sorts anda som deras tidigare vd Percy Barnevik.

Under samtliga år har AQ gått bra. Det fjärde kvartalet, för 2017, är 93:e kvartalet i rad som AQ redovisat vinst.

