Hon ser möjligheter för svenska företag i Afrika – nu prisas Rupa Thakrar Bagoon

Varje år uppmärksammas en tidigare student vid Mälardalens högskola. I år gick utmärkelsen till Rupa Thakrar Bagoon.

– Det är en stor ära att bli nominerad till Årets alumn! Jag blev både överraskad och otroligt glad när jag fick veta att jag blivit nominerad. Min tid som student vid MDH har betytt oerhört mycket för mig och har bidragit till den jag är idag, berättade Rupa Thakrar Bagoon inför dagens ceremoni där hon också knep utmärkelsen.

Vad har du gjort sedan du lämnade högskolan?

– Efter studierna på MDH flyttade jag direkt till Sydafrika där jag hade tagit ett sabbatsår efter studenten och där jag även funnit kärleken. Då jag såg stora affärsmöjligheter för svenska produkter och lösningar i den här delen av världen sökte jag mig till Business Sweden i Johannesburg - Sveriges Export och Investeringsråd (f.d Exportrådet), som har som mandat att hjälpa svenska företag att göra affärer i Afrika, berättar Rupa för mdh vid nomineringen.

Rupa Thakrar Bagoon. började jobba på Business Sweden hösten 2007 och fick tidigt i karriären möjligheten att vara med på spännande projekt och resa runt till olika länder i Afrika med syftet att främja svensk export.

– 2015 gick jag med H&M i deras expansion i Sydafrika och började med att tillbringa 3 månader i Sverige för att lära mig så mycket som möjligt om verksamheten. Detta följt av en uppstart i Sydafrika med två butiksöppningar 2015, följt av ytterligare fem butiker 2016 och jag hann med två butiker till 2017 innan jag återvände till Business Sweden i maj 2017.

– Det var otroligt spännande och lärorikt att få vara med ett svenskt företag i deras expansion och få uppleva vilka utmaningar ett företag kan ha när de träder in på en ny marknad. Denna förståelse är otroligt värdefull och då speciellt för mig i min nuvarande roll på Business Sweden.

Rupa Thakrar Bagoon läste Internationella marknadsföringsprogrammet på Mälardalens högskola.

Med utmärkelsen som Årets alumn ingår hedersuppdraget att under examenshögtiden i maj hålla ett tal till de studenter som tagit sin examen.

Här kan du läsa motiveringen till nomineringen (som sedan gjorde att Rupa blev Årets alumn):

"Min vän Rupa och jag läste på MDH tillsammans. Jag pluggade till lärare medan hon läste IMF programmet.

Hon har sedan examen 2006 flyttat till Sydafrika och jobbat för Sveriges export och investeringsråd där hon hjälper svenska företag att etablera sig i regionen. Hon har dessutom under 2 år varit delaktig inom H&Ms expansion till Sydafrika och varit med och öppnat de 11 första h&m butikerna i Sydafrika.

Nu är hon tillbaka på business sweden och fortsätter med sin passion att hjälpa svenska företag att göra affärer i Afrika. Hon har under sina år i Sydafrika hjälpt svenskt näringsliv på många sätt i hela regionen och rest runt till spännande marknader som bland annat Angola, Nigeria, DRC.

För mig är hon en "Go getter" med attityden att "the sky is the limit".

Redan under studietiden hade hon tre extra jobb medan hon pluggade för att kunna resa medan hon pluggade. Hon är en riktig förebild för ungdomar och då speciellt för kvinnor då hon idag har två barn men ändå lyckas hitta en balans och fortsätta med sin karriär.

Här är tidigare pristagare:

Årets alumn 2015: Gisele Mwepu

Årets alumn 2014: Peter Wallin

Årets alumn 2013: Ling Zhang

Årets alumn 2012: Jesper Bohm