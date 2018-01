När personalen kom till arbetsplatsen på morgonen upptäckte de att någon hade monterat ner larmanläggningen och försökt att ta sig in i lokalen.

Polisen kallades till platsen under morgonen och kunde konstatera att gärningspersonerna endast försökt bryta sig in, de hade aldrig lyckats komma in på företaget och hade alltså heller inte fått med sig något från lokalerna.

En anmälan om försök till stöld har upprättats. Ingen är i nuläget misstänkt för brottet.