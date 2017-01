Isen på Mälaren är fortfarande stabil på många håll men farorna har blivit fler

Enligt SMHI:s prognos ska kylan hålla i sig till söndag eftermiddag. Nästa vecka väntar mildväder och regn.

Med andra ord är det läge för skridskoåkning i helgen. Säkrast är det förstås att åka på de markerade banorna: i Hässlösundet samt mellan Björnöbron och Lillåudden via Öster Mälarstrand.

Följande israpport gäller 27-29 januari 2017. Tänk på att is är en färskvara och kan förändras snabbt! Uppgifterna från rapportörerna samlades in under fredagen.

1. Hamnen, Rolf Ericson: Isläget i hamnområdet är ganska dåligt. Där det finns is är den mer än 10 cm, hård och fin men det är bara små ytor som är åtkomliga. Utanför badet Lögastrand löper en meterbred spricka från betongpiren västerut ända till oljehamnen. Sprickan brukar finnas varje år men jag har aldrig sett den så bred. Kanske har strömbildarna vid badbrygggorna påverkat. Varningsskylter är uppsatta vid bryggorna. Nu är hela iskakan mellan båtrännan och stranden lös och kan åka fram och tillbaka med vindarna. Efter en kall natt blir det tunn och riskabel is på öppna ytor. Man måste ha lite kunskap och vara uppmärksam om man går ut på isen här.

2. Lövudden, Bengt Andersson: Utmärkt is för skridskoåkning och liknande. Stabil hård is. Från Ekbacken och söderut är Fulleröråken svår/omöjlig att passera, men detgår bra närmare Lövudden. Stort område vid Kattskär knappt bärigt. Undvik områden mot hamnen och farledsrännorna! Utnyttja det fina isläget.

3. Fullerö, Daniel Eriksson: Det är fortfarande stabil is, bra för skridskor och till fots. Blankis som är knottrig. Råken är öppen, över en halv meter bred. Den är svår att komma över.

4. Öster Mälarstrand, Ola Kasimir: Isen är över 10 cm. Varning för isen vid uddarna utmed Öster Mälarstrand där det är öppet vatten, även varning för viadukterna (vägtrummorna) under den yttre vågbrytaren till småbåtshamnen utanför Öster Mälarstrand! Vistas inte underBjörnöbron! Rännan in till Vågholmen har partier med ej bärig is. Plogarföreningen har markerat en säker övergång vid Utter In. Mer info på Facebook: "Skridskobana på Västeråsfjärden". Vistas inte i närhet till bygget runt Vågholmen! Vid vistelse på naturis ska man ha god kunskap om isens svagheter, livräddande utrustning och sällskap.

5. Almö-Lindö, Hans Sjöberg: Det har tagit rätt hårt på isen den senaste veckan. Nu är den 12-15 cm. En del dubbelis. Issörja på östra sidan mot Björnön. Man får passa sig runt uddar och bryggor!

6. Ridöfjärden och Hässlösundet, Bengt Stridh: Överlag väl bärig och väl åkbar is för långfärdsskridsko. Vid stränder kan det finnas fläckar med överis där man skär igenom medskridskorna, så där får man åka lugnt. Håll avstånd från båtrännan!

Hässlösundet: Väl bärig is längs banans sträckning som är markerad med lövruskor. Hård isyta under fredag eftermiddag som var väl åkbar för skridskoåkare. Blandning av mörk kärnis och grå-vit snöis, som kan bli ytmjuk om det blir plusgrader. Vid uppstickande vegetation i isen fanns norr om Björnhalsen ett meterstort väl synligt, öppet fräthål. Öppet vatten under Björnöbron.

Östra Västeråsfjärden: Väl bärig kärnis mellan Björnöns norra ände och Stora Sandskär. Väster om Tovan och Ryberg råk, håll därför öster om dessa små öar. Vid Björnöns norra ände ojämn is och fläckar med överis där man skar igenom med skridskorna.

Ridöfjärden och Kärrbofjärden: Minst 10 cm tjock, väl bärig is. 14 cm uppmätt vid Dyuddens södra ände, tillväxt 13 mm sedan förra fredagen. Grovknottrig isyta som intestörde skridskoåkning så mycket. Håll avstånd till båtrännan där råkar och öppet vatten kan bildas av passerande fartyg. Vid Fröholmens fyr ett stråk med överis och en råk ut mot båtrännan. Mot Vretaskär issprickor och en meterbred öppen råk. Aggarösundet inte kontrollerat.

7. Tidö-Lindö, Per Tengström: Isen är runt decimetern, på sina ställen drygt en decimeter. Mildvädret har tagit på isen senaste veckan. Längre söderut är isen under decimetern. Varning för råken på Asköfjärden där det är ganska mycket öppet! Man måste vara försiktig på isen och ha utrustning, och inte gå ut ensam.

8 och 9. Kärrbo och Kungsårafjärden, Peter Björklund: Isen är 11 cm på Granfjärden, tjockare norrut i Skepphusaviken och på Kungsårafjärden. Isen är slät och fin, bra för skridskor och spark. Mycket sprickor och mindre slukhål. Båtrännan är ganska bred. Varning för råken öster om Skarpan med en del öppet vatten. Varning även för Aggarösundet! Sex örnar synliga på torsdagen.

10. Fagerön, Per Vidlund: Isen cirka 8-10 cm, råk från Ängsö mot Fagerön. Man bör stanna på land.

11. Långholmen, Jan Vidlund: Isen är 10-12 cm, likadant som förra veckan. Vatten på isen. I Skurusundet är det lite öppet. Man bör ha isvana för att ge sig ut!

