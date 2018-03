Israpport: Fin is ute på Mälaren efter många kalla dagar

– Vi har aldrig sett så fin is som i år, säger Claes Wennberg, VD för Björnögården.

Han kunde också meddela att banorna är plogade, från Björnöbron fram till Gäddeholm genom Hässlösundet.

Exakt hur det ser ut just nu på banorna vid Björnön går det att se på Björnögårdens Facebooksida. Även om det fortsatte att falla några snöflingor på fredagen så såg han inte det som något problem.

Ola Kasimir var också ute och plogade vid Öster Mälarstrand på fredagseftermiddagen. Via epost meddelade han följande:

"Skridskobanorna på Västeråsfjärden är nyplogade efter torsdagens och fredagens snöfall. Snön utanför den plogade banan lämpar sig bra att åka skidor på."

För aktuell israpport om den plogade banan vid Öster Mälarstrand går det bra att söka efter termen "Skridskobana på Västeråsfjärden" för att komma in på rätt sida på Facebook.

Förhållandena ute på isarna kan förändras under kommande vecka, eftersom vädret nu slår om till mildare temperaturer, men långvarig kyla har gjort isen stabil.

Följande uppgifter från rapportörerna sammanställdes under torsdagskvällen och fredagen:

1. Hamnen, Rolf Ericson: Isen är fortsatt stabil. Nu med en dryg decimeter kramsnö som börjar bli blöt i botten. Svagheter finns som vanligt i hamnbassänger och vid bryggor och broar. Håll avstånd till båtrännorna.

2. Lövudden, Bengt Andersson: Stabil, väl bärig is, täckt av 10 centimeter fuktig kramsnö.

3. Fullerö, Daniel Eriksson: Stabil is. Det har kommit en hel del snö, men Fulleröråken är fortfarande hopfrusen.

4. Öster Mälarstrand, Ola Kasimir: Isen är över 10 centimeter tjock och väl bärig. Varning för isen vid uddarna utmed Östermälarstrand. Även varning för viadukterna (brotrummorna) under den yttre vågbrytaren och vid Vågholmen utanför Öster Mälarstrand. Vistas inte under Björnöbron. Se upp för råken som sträcker sig norr och söder ut från Västra Holmens fyr. Vistas inte i närheten till båtrännan.

5. Almö-Lindö, Hans Sjöberg: Stabil is. Det är inga problem alls. Just nu är det kanske bättre att ta med sig skidorna är skridskorna om man ska åka, men det kan förändras framöver när det kommer in lite varmare väder.

6. Ridöfjärden och Hässlösundet, Bengt Stridh: Ridöfjärden: Väl bärig is med 12-13 centimeter snö gör att den lämpar sig för skidåkning, men inte skridskoåkning. Hässlösundet: Plogade banan gäller för skridskoåkare. Utanför banan över 1 dm snö och endast lämplig för skidåkning.

7. Tidö-Lindö, Per Tengström: Läget är detsamma som förra veckan. Isen är stabil . Det finns även denna vecka anledning att varna för sundet mellan Gångholmen och Tidö-Lindö.

8 och 9. Kärrbo och Kungsårafjärden, Peter Björklund: Det är inga problem. Stabil is, men håll undan för farleden!

10. Fagerön, Per Vidlund: Isen cirka 20 centimeter. Vid temperaturförändring kan sprickor och råkar slå upp.

11. Långholmen, Jan Vidlund: Det är 25 centimeter tjock is och mellan 10 och 15 centimeter snö. Det finns inga farligheter, förutom att man ska vara försiktig vid Skurusund.