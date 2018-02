Israpporten: Här är isen säker att åka på

Nu kan man åka skridskor på plogade banor från stadens centrum till Gäddeholm. Förutom vid Björnöbron förstås, där måste man traska på land en kort bit.

VLT mötte Mikael Brofeldt vid Björnöhalsen. Då hade han åkt från Björnöbron till småbåtshamnen på Gäddeholm, och vänt.

– Det gick lätt att åka dit men nu är det jobbigt i vinden tillbaka.

Han var mycket nöjd med isen. På torsdagen åkte han på Västeråsfjärdens bana.

– Banorna är lika fina. Fast det är roligare att åka på Västeråsfjärden. Där kan man åka runt mer, här kan man bara åka fram och tillbaka. Det är mer att titta på där. Jag hoppas man plogar runt Björnön som man gjorde i fjol.

Banan på Västeråsfjärden är bred som en motorväg, i sundet är den smal som en väg på landet. Båda banorna plogades och sopades under fredagen efter morgonens snöfall.

Påfarterna från såväl Framnäs som Björnöbron och Gäddeholm är ojämna men åkbara. Det finns också en del sprickor och andra ojämnheter på sina ställen men överlag är isarna mycket bra.

Information om banorna läggs ut dagligen, länk Hässlösundets och här om Västeråsfjärdens bana.

Kylan verkar hålla i sig ett tag till. Det lovar gott för alla sportlovslediga, så ut och åk!

VLT:s israpportör Ola Kasimir uppmanar alla:

– Vid vistelse på naturis ska man ha god kunskap om isens svagheter, livräddande utrustning och sällskap.

Följande uppgifter samlades in från israpportörerna på fredagen. Tänk på att is är en färskvara och kan förändras snabbt!

1. Hamnen, Rolf Ericson: Isen i hamnområdet är fortsatt stabil. Cirka 5 cm snö på ytan, inte så lämplig för skridskoåkning. Tidigare sprickor är igenfrusna,kan skönjas under snön men är nu inte några farligheter.

Svagheter finns som vanligt i hamnbassänger och vid bryggor och broar. Håll avstånd till båtrännorna.

2 och 3. Lövudden och Fullerö, Daniel Eriksson: Det är stabilt isläge. Det är 4- 5 cm lös snö ovanpå så det går inte att se råken eller sprickor. Råken är inte öppen nu (fredag förmiddag) men den är svår att se om den slår upp.

4. Öster Mälarstrand, Ola Kasimir: Isen är över 10 cm tjock och väl bärig. Varning för isen vid uddarna utmed Öster Mälarstrand, även varning för viadukterna (brotrummorna) under den yttre vågbrytaren och vid vågholmen utanför Öster Mälarstrand. Vistas inte under Björnöbron! Se upp för råken som sträcker sig norr och söder ut från Västra holmens fyr. Mellan Elba och Västra holmen har det bildats en sänkråk med ej bärig is på. Vistas inte i närheten till båtrännan.

5. Almö-Lindö, Hans Sjöberg: Jag har inte sett någon som helst fara men det kan finnas sprickor utefter farleden, som det snöat på och bildat en sörja som inte fryser i hop. Det kan vara öppet vatten under snön.

6. Ridöfjärden och Hässlösundet, Bengt Stridh: Hässlösundet har väl bärig is. Cirka 5 cm snö på isen utanför den plogade banan gör den bättre lämpad för skidor. Håll dig då till skidspåret! Ett par meter från spåret, norr om Fiskarviken, finns ett litet område (1-2 kvadratmeter stort) där man kan plurra om man går.

Ridöfjärden har väl bärig is. Ca 5 cm snö på isen gör skridskoåkning olämplig. Håll avstånd till båtrännan! Råkar kan finnas, till exempel utanför Fröholmens fyr. Vid Dyudden är isen 22 cm.

7. Tidö-Lindö, Per Tengström: Isen är bra. Jag har inte sett några farligheter. Det enda man kan varna för är sundet mellan Tidö-Lindö och Gångholmen, speciellt närheten till brotrumman.

8 och 9. Kärrbo och Kungsårafjärden, Peter Björklund: Isen på Kungsårafjärden är cirka 18 cm. En råk går från Lindö tegelbruk mot Röholmen och Ängsö. Råken ändrar karaktär med vädret, den kan spricka upp och bli blöt. Det är likadant med råken som går i en båge från Skärsholms udde ned mot Prästholmen. Det är väldigt blött runtomkring.

Vid farleden är isen sämre, framför allt vid Aggarösundet där det är uppbrutet in till land. Isen är 12-13 cm. Håll avstånd till farleden, där är stora isflak som håller i hop när det är kallt och som bryts upp brett när fartyg passerar. Se även upp vid Ängsösundsbron!

10. Fagerön, Per Vidlund: Isen 15-20 cm. Sprickor väster om Fagerön.

11. Långholmen, Jan Vidlund: Isen är 20-25 cm med lite snö på. Det är inga farligheter, det är bara varning för Skurusundet. Det finns större sprickor men de syns tydligt.