Israpporten: Mälarisen håller än på de plogade banorna

På fredagen var det blött på de plogade skridskobanorna och ytan var en aning mjuk. Men SMHI:s prognos visar på kyla nattetid i helgen vilket inger hopp, menar VLT:s israpportör Bengt Andersson:

– Till lördag söndag blir då isen mycket bra för skridsko, spark etcera. Försumbar risk för överis.

Sedan tar kylan slut:

– Passa på nu! Med mildväder till veckan kan isen bli lurig nästa helg.

Ola Kasimir tycker att det är svårt att sia om hur pass bra isen blir för skridskoåkning i helgen. Det kan bli överis på lördagen. Å andra sidan blir det soligt.

– Det kan bli jättefint. Annars får man njuta av vädret.

Som vanligt pekar han på vikten av att tänka på säkerheten:

– Vid vistelse på naturis ska man ha god kunskap om isens svagheter, livräddande utrustning och sällskap.

För mer info om de plogade banorna: Västeråsfjärden och Hässlösundet.

Israpporten gäller 10-12 mars 2017. Tänk på att is är en färskvara som snabbt kan förändras.

1. Hamnen, Rolf Ericson: Isen är tjock och hård men det börjar bli våris på så sätt att det övre skiktet är lite poröst. Ytan är på fredagen täckt av ett par cm slask. Fläckar med vit snö finns. Osäkert hur detta utvecklas under helgen. Det kan smälta och rinna bort eller frysa till. Vid badet Lögastrand har nu strömbildarna (vattenfallen) ätit upp det mesta av isen så försök inte att gå ut där. Svagt eller öppet som tidigare längs hela betongpiren vid småbåtshamnen , intill bryggor och broar och längs båtrännor. Man behöver lite vana och utrustning för att gå ut på isen.

2. Lövudden, Bengt Andersson: I huvudsak stabil is men vistelse kräver isvana . En bit ut en öppen spricka. Om man med en ispik kollar att kanterna är hållfasta kan man kliva över. Mellan ändarna på bryggorna en öppen vak där dagvatten pumpas ut. På fredag förmiddag var isytan med stöpis ganska hård, men kan mjukna senare. Det finns pölar med smältvatten, cirka 1 cm.

3. Fullerö, Daniel Eriksson: I huvudsak stabil is men man bör ha isvana och sällskap om man ska ge sig ut. Vid uddar där det är strömt är det sämre is. Råken är bred och har svaga kanter så det är svårt att komma över den.

4. Öster Mälarstrand, Ola Kasimir: Isen är över 10 cm tjock och väl bärig. Det är ca 1-3 cm slask på isen och på den plogade banan är det vatten med hård kärnis under. På lördag är det risk att detta vatten ej hunnit frysa ihop med risk för överis. Det är begynnande landlöst ut med stränderna. Varning för isen vid uddarna och viadukterna (vägtrummorna) under den yttre vågbrytaren till småbåtshamnen utanför Öster Mälarstrand. Vistas inte under Björnöbron och inte heller i närhet till bygget runt Vågholmen! Se upp för råken som sträcker sig norr och söderut från Västra Holmens fyr. Vistas inte i närheten till båtrännan.

5. Almö-Lindö, Hans Sjöberg: Isen är stabil och hård men det är blött, all snö som har kommit i veckan har smält. Sänkråken norr om Rågsäcken är fortfarande öppen. Det börjar bli vattensamlingar längs stränderna så det kan vara problem med att ta sig ut på isen.

6. Ridöfjärden och Hässlösundet, Bengt Stridh: Hässlösundet har stabil is. Under sen eftermiddag fredag hård isyta på plogade banan men 1-5 cm vatten, där snövallarna fungerade som dammvallar. Söder om Björnöhalsen mest vatten, där oåkbart. Vid kommande kyla blir det överis som sannolikt gör banan oåkbar under lördagen. Utanför banan ytmjuk is olämplig för skridskoåkning.

Östra Västeråsfjärden: Stabil is längs tidigare plogade bana runt Björnön, men 1-1,5 cm vatten och bitvis ytmjukt gjorde isen med tvekan åkbar för skridskoåkning. Utanför banan vatten på isen och ytmjuk is olämplig för skridskoåkning.

Ridöfjärden: Stabil is. 25 cm tjock is uppmätt vid Dyuddens södra ände, samma som förra fredagen. Någon cm vatten på isen som var ytmjuk och olämplig för skridskoåkning.

Kärrbofjärden och Aggarösundet inte kontrollerade.

7. Tidö-Lindö, Per Tengström: På Asköfjärden och Fulleröfjärden är isen ganska bärkraftig men man måste se upp vid sund och uddar där det är strömt. Det är enorm strömt i sjön, det tar på isen underifrån. Avråder helt från isen väster och söder om Gräggen! Man bör vara minst två stycken och ha utrustning med sig.

8 och 9. Kärrbo och Kungsårafjärden, Peter Björklund: Isen är fortfarande ungefär 2 dm med 2-3 cm snöslask och ganska mjukt ytskikt. Sprickor norr och öster om Skarpan i nordlig riktning mot Lindholmen, Skotterön och Skärsholms udde. Håll avstånd till farleden som är bred och med mycket uppsprucket söder om Kalven!

10. Fagerön, Per Vidlund: Isläget är oförändrat, 10-15 cm med sprickor och råkar men med sämre is vid uddar, sund och farleden blir bredare , snabb försämring vid töväder. God isvana om man ska ut.

11. Långholmen, Jan Vidlund: På Granfjärden är isen 15-18 cm med vatten på. I Skurusundet är det öppet. Håll avstånd till farleden! Isvana behövs.

