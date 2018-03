Israpporten: Varning för slukhål och sprickor – här kan du åka

Har du försökt åka skridskor på de plogade banorna på eftermiddagen de senaste dagarna? Ja, då vet du att det inte går så bra.

Nätternas kyla räcker inte för att hålla isytan hård hela dagen. Det milda vädret och solen gör ytan mjuk.

Den enda chansen att ge sig ut i helgen är på lördagsmorgonen. Det är bara de två plogade skridskobanorna som kan vara åkbara, men troligen med ojämnheter.

SMHI spår plusgrader för hela söndagen men sedan kommer kylan tillbaka nästa vecka, med ned till 13 minusgrader på torsdagen.

Vid den här tiden förra året sköljde Mälaren, enligt VLT-rapportören Per Vidlund:

– I år är det normalt, det är mer likt 2013. Före -87 var det fullt normalt.

Han tippar att isen är borta på Mälaren om fyra-fem veckor. Per Tengström tror att det bara handlar om tre veckor innan sjön är isfri.

Följande uppgifter sammanställdes under fredagen. Tänk på att sjöis är en färskvara som kan förändras snabbt, bland annat av väderlek och mänsklig påverkan.

Ola Kasimir påminner om säkerheten på sjön:

– Vid vistelse på naturis ska man ha god kunskap om isens svagheter, livräddande utrustning och sällskap.

1. Hamnen, Rolf Ericson: Isen är fortsatt stabil och kommer att stå sig över helgen. Snön är borta och ytan har grå stöpis. Den var hård på morgonen men mjuknar nog fram på dagen särskilt om det kommer sol. Svagheter finns som vanligt i hamnbassänger och vid bryggor och broar. Håll avstånd till båtrännorna!

2. Lövudden, Bengt Andersson: Stabil is, minst 20 cm. Snön har nästan helt smält ned till en stöpisyta. Efter en natt med frost är ytan sådan att det går att åka skridsko med diagonal- eller parallellstakning. Mitt på dagen mjuknar ytan, så att det lär bli trögåkt. Råken var öppen cirka 25 cm vid Enhagen, smalare norrut. Håll koll på barn på isen!

3. Fullerö, Daniel Eriksson: Det är fortsatt stabilt men det börjar bli mjukare, mer av våriskaraktär. Råken är öppen 1 dm. Det är mer sprickor överlag nu så se upp. Man bör ha isvana!

4. Öster Mälarstrand, Ola Kasimir: Isen är över 10 cm tjock och väl bärig, dock är det översta lagret is av dålig kvalité och mjuknar när det blir plusgrader, slukhål har börjat bildas där det finns risk att man kan trampa ner med ett ben. Det är en sänkråk mellan Västra holmen och Elba. Varnar för sänkråken syd om Lillåudden där det är mycket folk som går ut på isen.

Varning för isen vid uddarna utmed Öster Mälarstrand där isen börjar släppa från land. Varning för viadukterna (brotrummorna) under den yttre vågbrytaren och vid vågholmen utanför Öster Mälarstrand. Vistas inte under Björnöbron!

Se upp för råken som sträcker sig norr och söder ut från Västra holmens fyr. Vistas inte i närheten till båtrännan.

Skridskobanorna på Västeråsfjärden är farbar med skridskor så länge det är kallgrader. Snön utanför den plogade banan börjar att stöpa ner. För aktuell israpport sök på Facebook: ”Skridskobana på Västeråsfjärden”.

5. Almö-Lindö, Hans Sjöberg: Det ser bra ut. Det är mycket sprickor men hårt. Snön börjar försvinna så det är inget skidföre. Ska man ut och gå så är det broddar som gäller för det är halt.

6. Ridöfjärden, Bengt Stridh: Isen är tjock och kommer att behålla sin bärighet mars månad ut, om nuvarande väderprognoser med minusgrader måndag-torsdag under kommande vecka slår in. 35 cm tjock is vid Dyudden. 1-3 cm fuktig snö på isen, utom mot båtrännan där snön stöpt igenom. Vid plusgrader blir ytan mjuk och oåkbar för skridskoåkare. Vid minusgrader hårdnar ytan, men den kommer då sannolikt att bli ojämn.

Kärrbofjärden: Genomstöpt snöskikt med slaskig yta. Ytmjuk yta olämplig för skridskoåkning vid plusgrader. I närheten av Fröholmens fyr ett par mindre släppråkar och början till två stora sänkråkar med meterdjupt vatten i riktning mot båtrännan, som troligen kommer att växa till i längd under de kommande dagarna med flera plusgrader dagtid.

7. Tidö-Lindö, Per Tengström: Det är ingen större förändring från förra veckan men man får börja varna för sunden som Strömskärssund. Det är öppet vatten mot land vid Ingemarssund. Håll avstånd till brotrumman mellan Gångholmen och Tidö-Lindö! Där är det också öppet vatten.

8 och 9. Kärrbo och Kungsårafjärden: Ingen uppgift.

10. Fagerön, Per Vidlund: Isen är runt 20 cm. Råkar och sprickor ökar vid temperaturförändring, var aktsam! Även försämring utefter farleden.

11. Långholmen, Jan Vidlund: Isen är bra men snön har börjat smälta bort. Varning för Skurusundet!