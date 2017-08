Kvicksundsbron har öppnats

Arbetet blev klart tidigare än väntat. Bron skulle ha öppnats natten mot måndag enligt plan men öppnade istället vid 12 mitt på lördagen.

Det har varit mycket skyltning kring avstängningen, det ska nu tas bort.

Under sommaren har underhållsarbete utförts på Kvicksundsbron. Mellan 10 juli och 6 augusti skulle bron ha stängts av för vägtrafikanter. Nu öppnar bron en dag tidigare.

Under sommaren har biltrafiken ledits om via Köping och Arboga, och en färja sätts in för gång- och cykeltrafikanter. Tågtrafiken har fungerat som vanligt.

Det är stål- och betongskador i anslutning till de öppningsbara brodelarna som reparerats. Svevia passade samtidigt på att reparera och underhålla andra delar av bron.