Lördagen är bäst för skridskoåkning på Mälarisen

I veckan plogades även en bana på Björnöns västra sida. Det betyder att man kan åka skridskor runt ön, förutom vid Björnöbron förstås.

På Västeråsfjärden sträcker sig banorna som tidigare mellan Lillåudden och Björnöbron, via Öster Mälarstrand och Östra holmen.

– Efter fredagnattens kyla kommer det att bli kanonis på lördagen, säger israpportör Ola Kasimir.

På söndag ska det bli upp till sju grader varmt och blåsigt, enligt SMHI. Bengt Stridh som också är rapportör:

– Hög temperatur kan göra isen ytmjuk, speciellt där det är ljus snöis. Den mörka kärnisen klarar värme bättre.

– Vid vistelse på natur is ska man ha god kunskap om isens svagheter, livräddande utrustning och sällskap.

Israpporten gäller 17-19 februari 2017. Tänk på att is är en färskvara som kan förändras snabbt!

Följande uppgifter från rapportörerna samlades in under fredagen.

1. Hamnen, Rolf Ericson: Isen är som tidigare tjock och stabil. All snö är nu borta. På fredag förmiddag fanns det pölar av smältvatten som var halvt tillfrusna. Det blir styrande överis för skridskoåkare. Råken utanför Lögastrand är svårpasserad. Det finns också en råk från inloppet till småbåtshamnen österut till fyren. Den kan nog inte passeras. I övrigt finns svag is intill bryggor och broar. Det är också osäkert i hamnbassänger och intill båtrännorna. Runt bryggorna vid Lögastrand finns stora öppna områden.

2. Lövudden, Bengt Andersson: Stabil is 20-25 cm. Snön har smält bort förutom vid stränderna. I stor sett hård is lämpad för skridsko, spark med mera. På fredagen fanns partier med överis eller styrande överismos, som försvårar skridskoåkningen. Detta är troligen genomfruset till lördagen för god åkbarhet. Råken söderut mot Fullerö var öppen cirka 70 cm vid Enhagen och svår att passera. Däremot inget problem vid Lövudden. Råken kan vidgas i den rådande västliga vinden.

3. Fullerö, Daniel Eriksson: Det är fortsatt stabilt isläge. Fin skridskois. På fredagen var det vattensamlingar på isen. Se upp med råken som är öppen och bred, den syns väl!

4. Öster Mälarstrand, Ola Kasimir: Isen är över 10 cm tjock och väl bärig. Snön som låg på isen har försvunnit med regnet, natten till fredagen. Vistas inte under Björnöbron och inte i närheten till bygget runt vågholmen! Se upp för råken som sträcker sig norr- och söderut från Västra Holmens fyr. Vistas inte i närheten till båtrännan.

5. Almö-Lindö, Hans Sjöberg: Det är jättebra is, över 20 cm! Snön har smält, lite vatten på isen. Se upp nordväst om Almö-Lindö där det finns en kraftig råk som är hopfrusen nu. Den är markerad med 10-15 björkruskor. Det är väldigt mycket sprickor runt den.

6. Ridön och Hässlösundet, Bengt Stridh: Hässlösundet har stabil is. Plogade banan 9,5 km tur och retur Björnöbron – Gäddeholms småbåtshamn. 6 meter bred med snöfri is. Under sen eftermiddag betydande ytmjukhet i den ljusa snöisen blandat med överisfläckar gjorde den norra halvan med tvekan åkbar med långfärdsskridsko. Den södra halvan av banan åkbar med hård och slät kärnis blandat med överisfläckar. Utanför banan oåkbart för skridskoåkare.

Östra Västeråsfjärden har stabil, snöfri kärnis mellan Björnöns norra ände och Stora Sandskär. Fläckar av överis och glasis och fläckar med bulig is där det tidigare varit tjockare snö drog ner åkbarheten vid skridskoåkning.

Ridöfjärden har stabil, snöfri kärnis. 25 cm tjock is uppmätt vid Dyuddens södra ände, tillväxt 6 cm sedan förra fredagen. Fläckar av överis och glasis och fläckar med bulig is där det tidigare varit tjockare snö drog ner åkbarheten vid skridskoåkning. Varning för ett stort område längs båtrännans närhet NV Fröholmens fyr med nyis! Där var det öppet vatten för en vecka sedan. Området avgränsas av en råk, där en plurrning skedde i veckan. Vistas inte där! Utanför Fröholmens fyr en råk som fortsätter österut på Kärrbofjärden. Innanför råken stabil is till Vretaskär. Aggarösundet inte kontrollerat.

7. Tidö-Lindö, Per Tengström: Isen är nästan 20 cm tjock, det är ingen uppenbar fara. Lite överis och lite vatten på isen. Se upp vid ställen där det är strömt som sund och brotrumman där det kan vara sämre is!

8 och 9. Kärrbo och Kungsårafjärden, Peter Björklund: Det ser rätt bra ut, isen är cirka 20 cm. Det börjar dyka upp mycket sprickor efter temperaturskillnaderna natt och dag. Båtrännan är rätt bred med uppbruten is. På vissa ställen är det blött på dagen.

10. Fagerön, Per Vidlund: Isen på Granfjärden är 15-20 cm. Väster om Fagerön är osäkert område. Råken från Ängsö-Fagerön som förändras ska man undvika.

11. Långholmen, Jan Vidlund: Isen är bra, 20-22 cm på hela Granfjärden och vid Långholmen. Nylagd is ut mot båtrännan, 6-7 cm. Ingen snö, den har smält bort. Varning för Skurusundet där isen kan vara dålig!

