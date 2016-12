Miljonprojekt på MDH ska undersöka framtidens energi

Projektet, som heter FUDIPO (eller Future directions of production planning and optimized energy- and process industries) startade under hösten och har fått stort stöd av EU-kommissionen. En rad europeiska universitet och företag medverkar i projektet, som koordineras av Erik Dahlquist, professor i energiteknik vid MDH.

– Det här är ett nyckelprojekt för att utveckla framtidens produktionssystem, för att göra Sveriges och EU:s industri konkurrenskraftig ur ett långsiktigt perspektiv med lärandesystem även inom processindustrin. Därigenom kan jobb säkras i Västerås- och Eskilstunaregionen och nationellt, säger Erik Dahlquist.

Syftet är att undersöka hur man kan höja industriproduktionen samtidigt som man förbrukar mindre energi. Detta ska göras genom att närmare mäta egenskaperna på bränslen som ved, olja och avfall och försöka skapa modeller för hur dessa bränslen ska utnyttjas så optimalt som möjligt. Men dessutom ska forskningsprojektet hjälpa till att förbättra MDH:s utbildning i energiteknik.

– Resultaten av det här EU-projektet kommer att komma våra utbildningar till godo. Vår forskning inom energiteknik ligger i den absoluta forskningsfronten och det här ger alla förutsättningar för att vi ska fortsätta vara i framkant, säger Erik Dahlquist.

Även Mälarenergi och ABB deltar i projektet.