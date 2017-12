Rondell vid Röda torget läggs på is

Många synpunkter har kommit in under remisstiden, synpunkter som inte varit särskilt bejakande till just valet av en rondell.

För våra Plus-kunder: Kritik mot rondellbygge på Röda torget: "Farligare för cyklister"

Nu vill tekniska nämnden vänta in en delutredning om kollektivtrafikens framkomlighet innan beslut fattas om lösning för Röda torget. Den utredningen väntas bli klar under våren 2018.

I ett pressmeddelande konstaterar tekniska nämnden att det inte är någon brådska att bygga om korsningen. Först om tio år visar beräkningar för trafikutvecklingen att korsningen blir för liten.

Röda torget kan byggas om tidigast 2020.