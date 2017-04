Så blir vädret i helgen

Under fredagen har det dragit in stackmoln över Västmanland som kommer ligga kvar under tidiga kvällen. Senare under kvällen klarnar det upp och blir endast höga slöjmolnTemperaturen kommer att hålla sig runt 12 grader.

– Under lördagen blir det till en början ökad molnighet men senare under dagen klarnar det upp och temperaturen stiger till 15 grader. Vinden kommer att vara svag, säger Lasse Rydqvist,meteorolog på väderprognosföretaget Foreca.

På söndag får länet ganska vackert väder med 13-14 grader och svaga till måttliga vindar med höga slöjmoln.

På måndagen drar ett regnväder in över länet med temperaturer runt 10 grader.Brandrisken är fortfarande stor i skog och mark. Men regnet under måndagen kommer att dämpa brandrisken.