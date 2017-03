Så varmt blir det i helgen

Under eftermiddagen mulnar det på och till kvällen drar ett regnområde in. Under kvällen kan regnet ha inslag av snö. Temperaturen kommer att sjunka till 3-4 grader och det kommer att vara måttliga vindar.

Men på lördagen drar värmen in över länet. Dagen börjar med moln, men vid lunchtid kommer det att klarna upp och endast bli lätt molnighet.

– Lördagen kommer att bjuda på betydligt högre temperaturer än fredagen. Nu kan det bli till 12-14 grader, säger Kristoffer Molarin, meteorolog på vädertjänsten Foreca.

På söndagen blir det i stort sett samma väder. Dagen startar med moln som sedan försvinner och framåt dagen kommer solen titta fram. Även under söndagen kan det bli upp mot 14 grader.

I början av veckan blir det i stort sett liknande väder, men på onsdagen drar kallare luft in över länet. På torsdagen är det dags att plocka fram mössa och vantar igen. Då har temperaturen sjunkit rejält. På nätterna kan det gå ned mot nollstrecket, och dagtid kommer det inte bli varmare än ett par plusgrader.