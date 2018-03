Trenden från Venice Beach blev en flopp – så ser nya ägarens planer ut för Sporthörnan

Göte Jonssons far Per Jonsson startade Sporthörnan 1954, som då var en sportaffär med fullt sortiment för sommar- och vintersäsong. Han sålde även radio- och tvapparater i butiken.

Göte Jonsson började jobba åt sin far i affären 1961. Han hade nära till affären då han flyttade in i en lägenhet ovanför sportaffären 1968, där bor han kvar i dag.

– Det var bra på ett sätt, men åt helsike på ett annat sätt. Man gick ner och jobbade på kvällarna så det blev 60-timmars veckor, säger han.

Göte Jonsson, 82 år, minns tillbaka:

– Vi sålde mycket cyklar och mopeder, framförallt mopeder. På vintern sålde vi mycket skidor och skridskor för det fanns en stor idrottsplan här utanför då, och där var det fullt jämt. Och sedan hade vi skridskoslipning åt Skiljeboskolan och Malmabergsskolan, vi slipade minst 20 skridskor om dagen. Det fanns så mycket barn på området på den tiden, säger han.

Göte Jonsson jobbade även mycket åt lasarettet med att serva rullstolar och mopedbilar i butiken.

Hans far Per Jonsson drev den fram tills 1969-1970 när sonen Göte tog över helt. Han drev Sporthörnan ända fram tills 1992 och har hunnit att samla på sig många minnen under åren fram tills när Dennis Asp tog över, under knappt ett år.

Men året efter blev Roland Nyqvist ny ägare av Sporthörnan, och då var verksamheten i butiken fortfarande som när Göte Jonsson drev Sporthörnan.

– Det var skridskor och skidor, vi slipade skridskor och satte på bindningar på vintern och servade cyklar på sommaren. Det tog en vecka att bära ut allting till förrådet när man skulle bort med alla skridskor och skidor för säsongen, det var det värsta tyckte jag, säger Roland Nyqvist, 77 år.

– Men sedan tog jag bort skridskor och skidor ur sortimentet och sålde ut allting på en marknad på Rocklunda. Det var trehundra par skidor och 995 stycken vallaburkar. Jag ville inte hålla på med det, det gick inte, säger han.

– Men jag sålde lite innebandysaker det var jag först i stan med, och jag var också först i stan med inlines. Jag hade tagit hem det från USA 1993, det var stort i USA alla åkte med dem på Venice Beach, men det var ingen som köpte. Jag gav bort dem i present till vänner och bekanta, säger Roland Nyqvist.

Efter försöken att sälja inlines blev Sporthörnan en ren cykelaffär 1993-1994.

År 2005 blev Bengt Juhlin ny ägare av Sporthörnan när han köpte den av Roland Nyqvist. Bengt Juhlin har drivit Sporthörnan med samma inriktning.

– Förra året målade vi om och satte upp nya lysrör och en ny tapet annars har det varit samma form som i början på 70-talet. Jag har drivit den exakt likadant som Roland Nyqvist har gjort. En ren cykelaffär och cykelverkstad och vi har inte haft några som helst andra idéer, säger Bengt Juhlin, 55 år.

Hur är cykelintresset i Västerås?

– Det har varit ganska bra, men sedan har det varit lite neråt för vi har tappat lite grann till de stora kedjorna, det tror jag. Men jag påstår att det har varit en ganska kraftig vändning de sista två åren, framför allt i slutet på 2017. Det känns som att folk cyklar mera och längre perioder för vi har haft bra med jobb på verkstaden, säger Bengt Juhlin.

Men i början på året sålde Bengt Juhlin affären till Reza Nazari, 29 år, som även äger Cykelakuten på Bäckby som nu har ändrat namn till Sporthörnan.

– Det är en bra cykelbutik som har funnits så länge och den uppfyller alla krav som jag har. Jag kommer lägga mer fokus på elcyklar och mountainbikes. Nu har det varit standardcyklar i stort sett. Det borde gå att sälja, säger Reza Nazari.

Göte Jonsson beskriver även Sporthörnan som en social träffpunkt.

– Man var ju socialarbetare också, här kom det folk med olika problem. Det kunde vara rätt så roligt egentligen, de berättade sitt livs historia, säger han.

– Det är det fortfarande vid luftpumpen, man får höra mycket, säger Roland Nyqvist.

Bengt Juhlin tror att det är Västerås äldsta företag på samma adress förutom ABB. Och att det är Mimers äldsta hyresgäst.

VLT ringer kunskapstörstande upp Mimer för information, men det är svårt att styrka med dokument:

– Men när jag frågade de som har jobbat länge på Mimer så säger de att det med stor sannolikhet är så, säger Mikael Källqvist, vd, på Mimer.