TV: Se Kicken göra Västerås – och dela ut vinster från Postkodlotteriet

I måndags blev några västeråsare rejält överraskade när Christian Lundqvist, alias Kicken, trummis från hårdrockbandet The Poodles – och programledare i Postkodlotteriet kom på besök.

Han värmde först upp på Yoump, Sveriges första trampolinpark, och sedan överlämnade han checkar med resepresentkort till tre lyckliga vinnare i Västerås. John Kvist vann 30 000 kronor, Birgitta Wallberg 45 000 och Per Lidberg 75 000 kronor. Flygrädda Birgitta tar måhända ett tåg nånstans, John är pigg på en hockeyresa till New York för att se Henrik Lundqvist – och läraren Per Lidberg kunde inte på rak arm komma på något favoritresmål – ännu.

Här kan du se hela klippet på Postkodlotteriets hemsida.