Varning för snökaos i Västmanland

Kvällen och natten mellan tisdag och onsdag väntas snöfall som kan ge 5-10 cm snö vilket leder till att det blir halt på vägarna. Trafikverket varnar även för halt väglag under tisdagen på grund av det våta väglaget. Under onsdagen blir det fortsatt snöfall med vindar runt 7 m/s. Under torsdag och fredag blir det kallare luft och lägre temperaturer. Natten mot fredag kan det bli ner mot -18 grader.

Framåt helgen väntas ett nytt snöfallsområde dra in över landet med mildare luft med temperaturer strax under nollstrecket.

Varningen har gått ut för Västmanlands, Östergötlands-, Södermanlands-, Örebro-, Dalarnas samt Gotlands län.

Fakta om klass 1-varning för snöfall:

Snöfall där det väntas 5 mm eller mer (i smält form) inom 6 timmar. Risk för hala vägar. Källa: SMHI.

Läs även: Kung Bore på ingång – neråt 16 grader kallt senare i veckan