Västerås Summer Meet ska utse årets pin up-brud

Tävlingen om bästa pin up-bruden ska handla om ett klä sig i retrostil i samklang med de årtionden då de amerikanska vrålåken, som deltar under Västerås Summer Meet, byggdes – det ska handla om en kombination av tidsenliga kläder, frisyrer, make up och accessoarer.

Pin up-tävlingen anordnas som en del i Summer Meets "Life Style Corner", ett område som ska handla om olika inslag för alla som är intresserade av kulturen kring de amerikanska bilarna.

– Många förknippar pin up med sexigt och avklätt, men ordet pin up kommer egentligen av att det framför allt under andra världskriget blev populärt bland soldaterna att sätta upp en bild av sin flickvän eller favoritskådespelerska på väggen, säger Susanne Moëll som ingår i arrangörsastaben av årets Västerås Summer Meet tillsammans med initiativtagaren Klas Brink.

– Vår Pin Up Contest är en tävling i retrostil med tidsenliga kläder, frisyrer och makeup. Och charm förstås.

Susanne Moëll fortsätter:

– Jag och Klas har varit runt på en del andra bilträffar och fått inspiration. När vi var på Viva Las Vegas Rockabillyträff kollade vi in deras Pin Up-tävling. Det var häftigt med tävlande från i stort sett hela världen i finalen.

– Det här är något som växer starkt även i Sverige och nu är det alltså dags att kora miss Västerås Summer Meet 2017, fastslår Susanne Moëll.

Alla kvinnor som vill delta kan anmäla sig via bilträffens hemsida och därefter väljer en jury ut 25 moderiktiga kandidater som alla som vill får rösta på. De 10 kvinnor som får flest röster går till final och tävlar på plats på Johannisbergs flygfält under Västerås Summer Meet som arrangeras den 6–8 juli.