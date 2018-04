Västeråsadvokat prickas för dubbla uppdrag: "Risk för intressekonflikt"

Advokaten som är verksam i Västerås var ombud för kvinnan i vårdnadstvisten och samtidigt målsägandebiträde för dottern som tvisten avsedde, i ett brottmål där mannen varit misstänkt for brott mot barnet. Båda uppdragen påbörjades under 2015 och pågick under en lång tid. Pappan friades från alla brottsanklagelser.

Att vara ombud för ena föräldern i en vårdnadstvist och samtidigt vara målsägandebiträde för barnet som vårdnadstvisten avser, innefattar en "beaktansvärd risk för intressekonflikt", skriver Advokatsamfundets disciplinnämnd. Advokaten handlade i strid med god advokatsed när hon tog på sig uppdraget som målsägandebiträde för barnet, menar samfundet. Hon tilldelas därför en erinran. Beslutet har skickats till justitiekanslern för kännedom.