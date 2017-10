Västeråsare får fint pris – tilldelas Mitt Stora Stöd 2017

I år är det vaktmästaren/resursen Dag Eriksson från Västerås som får utmärkelsen från organisationen Min Stora Dag för sina ovärderliga insatser för 11-åriga eleven Linus.

Det är personer i det sjuka barnets närhet som nominerar och en jury utser sedan de två som tilldelas Mitt Stora Stöd; en junior och en senior.

Sofia Sandström, mamma, nominerade och skrev så här:

Dag Eriksson, Skolans vaktmästare/resurs till Linus i skolan: ”Min son är 11 år och har ADHD. Han har alltid haft det väldigt tufft i skolan, svårt att sitta still i klassrummet och även jobbigt med sina utbrott. Här kommer Dag in. Dag är skolans vaktmästare. Min son har ALLTID varit välkommen hos honom, när han har varit glad men också när han är riktigt arg. Jag vet inte hur många gånger min son har varit hos Dag och fått slagit på kartonger istället för att ha sönder annat i skolan. Dag är min sons stora trygghet i skolan. Efter många turer i skolan med lärare som har uppmärksammat detta så har Dag fått gjort om sin tjänst på skolan så nu är han resurs till min son plus att han är vaktmästare på deltid. Så nu finns han med varje skoltimme och min son tycker för första gången att det är kul med skola och sitter nu inne på alla lektioner.”

Dag Eriksson tar emot sin utmärkelse under en ceremoni på Junibacken i Stockholm under måndagskvällen.

Min Stora Dag är en rikstäckande organisation som gör skillnad för barn och unga med allvarliga sjukdomar.