VLT hetast på Twitter och Instagram – "Läsarbilderna är oslagbara"

När Medievärlden rankar lokalpressens höst i sociala medier är VLT den enda tidningen som får full poäng på Twitter och Instagram.

10 poäng av 10.

VLT:s deskchef Nora Nergiz Westerbergh förklarar det så här:

– Vi har två framträdande profiler i Sakine Madon och Daniel Nordström på Twitter. De skapar debatt och diskussion som engagerar. Sedan är sportpubliken i Västerås otroligt engagerade i de sportnyheter vi twittrar, det är jättekul.

Instagram har blivit populärt tack vare VLT:s läsare som bidrar med sina egna bilder.

– Läsarbilderna, #vltläsarbild, är oslagbara. Läsarna blir både glada och stolta när vi lyfter dem, och det är så lokaljournalistik ska vara. Den lyfter människorna och samhället, säger Nora Nergiz Westerbergh.

Det är Markus Odevall på Medievärlden som har analyserat engagemang och räckvidd på Facebook, Instagram, Twitter och Youtube på Sveriges lokaltidningar.

I topp finns HD, följt av Sydsvenskan, Dalarnas Tidningar, VLT och Gefle Dagblad.

Det senaste året har flera Mittmedia-tidningar, bland dem VLT, hamnat i toppskiktet i sociala medier-rankningarna.

Poängsättning enligt Medievärlden

Titlarna betygsätts i fyra kategorier – snittengagemang på Facebook, Twitter, Instagram och Youtube. För att få betyg i vardera respektivekategori måste man uppfylla en del minimikriterier:

• Facebook: Minst 10 000 följare, samt i snitt minst ett publicerat inlägg var tredje dag.

• Twitter: Minst 2 000 följare, minst en publicerad tweet var tredje dag.

• Instagram: Minst 1 000 följare, minst en publicerad bild var tredje dag.

• Youtube: Minst en publicerad film var femte dag.

I varje kanal kan man få 1–10 poäng beroende på engagemanget under perioden. På Facebook, Twitter och Instagram mäts engagemanget per inlägg och följare kanalen haft under perioden. På Youtube mäts engagemanget per inlägg.

Till engagemang räknas publikens genomsnittliga återkopplingarpå varje inlägg, exempelvis antal delningar på Facebook och gilla på Instagram.