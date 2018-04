VLT:s mest uppmärksammade aprilskämt – samma pappa på alla bebisbilder: "Det är det jag är mest känd för"

Läs mer: VLT:s chefredaktör Daniel Nordström bloggar om "pappaskämtet från 2004"

I fyra annonser är journalisten Johan Kretz, kallad Efraim Pater, med på bild som pappan till den nyfödde, och i en annons står namnet med som donator. I dag, 13 år senare, pratas det fortfarande om 2004 års aprilskämt i VLT.

– Det är det jag är mest känd för trots 17 år som journalist och granskande reporter, säger han.

Johan Kretz jobbade på VLT från 1998 till 2013. Han berättar att det var fotograf Marta Bordin som kom på idén.

– Hon började embryot till skämtet och jag var med och spann vidare. Jag tyckte att det var skitkul och erbjöd mig att vara med på bilderna.

Var det många som blev lurade?

– Ja, det fanns nog en och annan. Det var någon som ringde och var skitförbannad och tyckte att det var oansvarigt att skaffa så många barn med olika mammor. Han var jätteupprörd. Men de flesta tyckte att det var otroligt kul. En av imamerna i Västerås ringde och tyckte det var skitkul.

Vad fick du för reaktioner efteråt?

– Flera gånger om året får jag höra "Åh det var ju du som var med i aprilskämtet". Ett tag var det väldigt intensivt, då gick det knappt en vecka emellan.

Pratar folk fortfarande om det?

– Ja, det dyker alltid upp. Bara det senaste halvåret är det säkert tre gånger som någon har sagt "Det här aprilskämtet är det bästa jag någonsin sett".

Förutom aprilskämtet med nyfödda-annonserna har Johan Kretz inte varit med och lurat så många på just första april. Däremot gillar han att skoja med sina vänner och kollegor andra dagar på året.

– En gång skojade jag med min kollega Johan. Jag tog min mobil och spelade in "Johan Johan" viskandes. Jag la in det som ringsignal och monterade in mobilen i hans kontorslampa. Sedan gick jag och satte mig på min plats och började ringa. Till en början hände ingenting men efter ett tag kom han ut och bad mig att komma och höra vad det var för konstigt som lät, säger han och skrattar.

Johan Kretz är dock inte så lättlurad själv.

– Nej, jag är svår att lura, jag är ganska skeptisk. Jag kan inte komma på att jag har gått på något. Men ibland har tidningar så dåliga skämt som egentligen inte är roliga och då är de svåra att hitta.

Skämtet med nyfödda-annonserna lever än i dag vidare i sociala medier och tas upp som ett bra exempel. År 2010 utsågs Västerbottens-Kurirens liknande skämt till Årets aprilskämt. Även de hade en och samma pappa till fyra nyfödda på familjesidan.

Fotnot: Artikeln publicerades på vlt.se första gången 1 april 2017.