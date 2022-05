Energikostnader påverkar fastighetens värde

Det kommer snart att visa sig på fastighetsmarknaden att de bostäder och fastigheter som har billigare/effektivare energianvändning och samtidigt säkrare försörjning kommer att öka mer i pris än andra bostäder. Det kan vara så att solceller, solpaneler och andra alternativa energikällor såsom sjövärme och biogas kommer att göra bostäderna mer attraktiva och därmed stiger fastighetsvärdet.

Energieffektiviteten är låg i många lägenheter/hus med uppemot 120 kilowattimme per kvadratmeter medan vi borde bo i hus som ligger under 30 kilowattimme per kvadratmeter eller mindre.

Vissa bostäder kan till och med leverera positivt resultat, det vill säga exportera energi genom solenergiteknik kombinerat med biogasbrännare, berg och sjövärme och/eller med effektiv värmeisolering. Solenergiproducenter har numera rätt att sälja el till grannar och andra elkonsumenter i sin närmiljö. Detta faktum ger anledning till tankar om samverkan med närliggande bostadsägare och boende.

Fjärrvärme via bioeldning är kanske inget framtida alternativ då biomassan behövs som biobränsle för båt och flygtrafik. I städer som Västerås kan en nukleär minireaktor övervägas, förutsatt att det blir rätt kostnad och att man klarar en acceptabel säkerhet.