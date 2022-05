Film: Alltför lättglömt med Neeson

Liam Neeson-action är för all del en småhärlig genre. Sedan "Taken"-nytändningen i karriären 2008 bär den produktive Liam Neeson den åldrande actionmansmanteln med bravur. I filmer som "Unknown", "Non stop" och "Run all night" spelar han pressade män med en aura som paradoxalt nog antyder ett hjärta på rätta stället och en dödlighet i paritet med den värsta pandemi.