Bristen på arbetskraft i vården

Jag lyssnar varje morgon på tv-nyheter och den 3 maj 2022 intervjuades försvarsministern Peter Hultqvist (S). Reportern spelade upp en intervju från november 2021 då försvarsministern säger med skarp röst att han aldrig ska medverka till ett Natomedlemskap, inte så länge han är försvarsminister. Försvarsministern är inte lika tydlig i dag om sin åsikt.

Jag har under mina politiska år följt socialminister Åsa René (S) och socialminister Lena Hallengren (S) som offentligt förklarat att alla som behöver personlig assistans ska få det. År 2016 skickas ett regleringsbrev från regeringen till Försäkringskassan som ska bromsa kostnadsutvecklingen för assistansen. Från åren 2016 och fram till i år har det pågått flera utredningar. Familjer har prövats under alla dessa år och barn och unga har farit illa på grund av regeringens besparingsiver. Socialminister Lena Hallengren (S) ser fortfarande inte de funktionsnedsattas grundläggande behov som en helhet. Hon anser uppdelning av behoven in i minsta detalj vara det enda rätta.