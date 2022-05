VSK behöver ditt viktiga stöd

Laget presterar dåligt och förlust efter förlust trillar in på kontot. Förlust på förlust skapar också osäkerhet bland spelarna, negativa tankar och så klart tabellras.

Visst är det fantastiskt roligt när det går bra för vårt grönvita fotbollslag. Men just nu är det precis omvänt. Laget befinner sig i en oroväckande formsvacka.

Jag tycker att vi spelar bra fotboll under långa stunder, men det stämmer inte fullt ut för oss just nu. Det är dags att visa att vi är ett bra fotbollslag. Vi är ett lag som vill bli bättre och bättre hela tiden, och det ska vi försöka bli även den här säsongen. Med lite bättre självförtroende bland spelarna kommer poängen att börja trilla in igen för grönvitt.