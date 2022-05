Många bäckar små när det gäller kommunal budget

L skriver att Västerås kommer att få cirka 21 miljoner kronor lägre stadsbidrag nästa år, så det återstår att se hur det hanteras. Det är bra att L bryr sig, men det skulle vara ännu bättre om de även bryr sig om exempelvis de cirka 3 miljoner som betalas ut per år i underskottskompensation till gymnasiets friskolor.

I senaste dokumenten från UAN fanns en sammanställning över de underskottskompensationer som betalats ut sedan 2013. Under en tioårsperiod har cirka 30 miljoner kronor betalats ut, 3 miljoner per år. Varje år beslutar kommunen storleken på elevpengen, det belopp som varje elev på ett specifikt gymnasieprogram genererar. Alla skolor får sedan angiven summa. Efter läsårets slut beräknas den faktiska kostnaden per elev i kommunala skolorna. Om kostnaden per elev blev högre än beräknat utgår en så kallad underskottskompensation till alla fristående skolor som har samma program. Så, utan att göra någonting säger lagen att friskolor ska få ersättningen. Det finns inga prestationskrav eller någon specifikation om vad det ska användas till.

Hur kan L, som verkar bryr sig om de kommunala finanserna, bara låta detta skattetapp pågå? 3 miljoner kanske inte låter så mycket, men många bäckar små.

Skolpengen ska gå till utbildning