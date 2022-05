Nato är inget frihetens fredsprojekt

Maten på Ukrainas åkrar förgiftas av kulorna och bomberna som innehåller ”depleted uranium”. Folket likt de i Irak kommer att skadas av det radioaktiva stoftet i hundratals år framåt samtidigt som Saab:s vd tycker att ett Natomedlemskap är bra för industrin.

Det här är inte okej någonstans! Sluta kriga! Sluta krigshetsa! Sluta behandla ukrainarna som halvgudar och ryssarna som demoner. Vi är också ansvariga för vad som hänt.

Krigspropagandans 10 budord:

- Vi vill inte ha krig.

- Enbart motparten är skyldig till krig.

- Fienden är djävulen förkroppsligad.

- Vi försvarar en ädel sak, inte vårt eget intresse.

- Fienden begår systematiskt grymheter; våra missöden är ofrivilliga.

- Fienden använder förbjudna vapen.

- Vi lider små förluster, fiendens är enorma.

- Konstnärer och intellektuella stöder vår sak.

- Vår sak är helig.

- Alla som tvivlar på vår propaganda är förrädare.

*The Guardian Many predicted Nato expansion would lead to war Bloomberg The U.S. Is Waging a Proxy war in Ukraine

Liberala(?) Larzzon