Oro för klimatet

Ungdomarnas organisation Aurora kommer stämma staten om inte staten förbättrar klimatarbetet. Många av vi vuxna tycker att det gör de helt rätt i. Staten måste agera i ”enlighet med sin erkända skyldighet att begränsa klimatkrisens belastning på unga och kommande generationer”.

Nu inför valet har vi vuxna en moralisk skyldighet att rösta på det parti som bäst kan garantera våra unga en framtid på jorden. En framtid där vi tillsammans har räddat klimatet.

We must act on climate change now