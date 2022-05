Svensk Natoansökan kan störas av ovidkommande frågor

Då SAP sade ja till en svensk ansökan, var regeringen beredd att genast lämna in den. Annorlunda var det i Finland, där Eduskunta, riksdagen, behövde diskutera frågan först. Den svenska regeringen agerade som om riksdagen inte fanns.

Att ingå i försvarspakten Nato är en allvarlig sak. Strategin bygger på möjligheten till vedergällning med kärnvapen. Det måste alla medlemsländer vara införstådda med. Ändå mumlas det - särskilt inom MP, V och SSU - om ett kärnvapenfritt Norden. Detta är helt orealistiskt. De undantag från kärnvapen som Danmark och Norge fått inom Nato, gäller enbart förhandlagring av komponenter till kärnvapensystemen i fredstid, och de gäller inte i krig.

Vi kan nu hoppas att vår svenska ansökan inte störs av särskilda egna krav om undantag från Natos huvudstrategi. Alla de 30 nuvarande medlemmar behöver, genom omröstningar i sina parlament, godkänna Sverige och Finland som nya medlemmar. Om ingen oväntat inträffar kan det komma att ta ett års tid.

Turkiet har redan anmält tvivel på grund av den svenska synen på terrororganisationen PKK, så här finns det en stötesten.

Den svenska vägen in i Nato är kanske inte så snabb och enkel som amerikanerna och Jens Stoltenberg sagt. Det hänger nu på om våra politiker under den kommande processen agerar klokt. De måste hålla sig till den säkerhetspolitiska sakfrågan och inte låta sig ledas in allmänpolitiska diskussioner med andra medlemsländer, om till exempel kurdernas situation i Turkiet eller yttrandefriheten i Ungern.

Sverige får inte bli ett "fotnotsland" i Nato.

Sverre Haukeland