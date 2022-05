När friheten betraktas som för dyr

Jag vet inte om ni minns eller kommer ihåg kvinnan i Malmö som åkte till en konferens med Neuroförbundet, föreningen är specialiserade på sjukdomar i centrala nervsystemet? Året var 2016 och kvinnan hade fått ett beslut av Försäkringskassan att hennes behov av personlig assistans ska omprövas. Svaret från Försäkringskassan var att det blir mindre tid och det ska minskas timmar från toalett- och duschaktiviteten.

Kvinnan åkte till konferensen som var viktigt för henne och det förskräckliga inträffar att kvinnan dör i en hängande ställning, kvinnan hamnade i en position som hon inte kunde ta sig ur när hon var på toaletten.

Jag möts av information om att fem jurister anser att Försäkringskassan drar in assistans på bristfälliga grunder när kassan påstår att assistansanvändare och anhöriga lämnar in felaktiga uppgifter om hjälpbehoven. Som assistansutövare ska du inhämta intyg av din läkare, från habiliteringens professioner ex fysioterapeut och arbetsterapeut.