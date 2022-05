Vilken del av budgeten vill (V) skära i?

V-politikerna radar upp exempel på leverantörer till det offentliga som misslyckats med sina uppdrag. Detta är enligt V:s logik exempel på att marknaden i sig misslyckats. När MTR:s tåg inte går i tid så har marknaden misslyckats. Men när statliga SJ inte går i tid, eller ställer in sina tåg? Ja, då är det, gud förbjude, inte ett misslyckande för socialismen, eller för det offentliga som driftoperatör. Nejdå. Då finns det tydligen alltid specifika bortförklaringar och ursäkter.

Det var faktiskt väldigt bra att vänsterpartisterna just denna gång råkade ta upp exemplet med SJ. De allra, allra flesta människor vet naturligtvis att statliga SJ knappast är något lysande exempel på att komma i tid och att inte ställa in avgångar. Ändå blir det tydligt att vänsterpartisterna tror just det. Väldigt avslöjande skulle jag säga.

Inom V är teorierna så viktiga att de skymmer sikten. Kartan blir viktigare än verkligheten. SJ blir alltid att föredra framför en privat tågoperatör.

I september får vi se hur många som delar denna verklighetsbild. Själv vill jag varna för den.

Med avregleringarna på 1980-talet kunde Sverige återgå till en produktivitetsutveckling i ekonomin som gett 20 år av reallöneökningar. En röst på V är en säker biljett tillbaka till 1970- och 80-talens ekonomiska stagnation.

Jesper Brandberg (L)

Kommunalråd