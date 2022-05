Vi seniorer kommer att sakna lunchmusiken

Vi seniorer förstår inte vad som är på gång. Vi har inte så många ställen dit vi dagtid kan gå och lyssna på musik, under pandemin var det mycket tyst. Det var med glädje vi försiktigt kunde börja att vistas ute igen och att lunchmusiken kom igång, även om det var i mindre omfattning än tidigare.

Förklaringen från kulturnämnden är att de inte kan ge pengar till den formen av verksamhet som Växhuset bedriver, då det går att köpa mat där och det då räknas som restaurang.

En annan förklaring är att de vill höja det kulturella värdet i stan enligt nämndens ordförande.

Till Växhusets scen har inte de stora rikskända stjärnorna kommit, dit har våra lokala artister kommit. De har inte varit så dyra, ofta lade besökarna en slant i hinken, ibland så kostade det lite i inträde, men oj så uppskattat det var.

Jag vill säga ett varmt tack till Jonas Bresser, som var enhetschef under många år, till dagens chef Sofia, till all personal och alla som arbetat ideellt. Tack också alla fina artister jag fått möta under årens lopp. Hoppas att vi ses igen.

Maj Mohrin