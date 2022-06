Cancersjuk äldre man nekas äldreboende

Hur står det till med äldrevården i vår stad? Och frågan är på vilka kriterier som behövs för att få ett äldreboende. Under flera månader har familjen till en cancersjuk virrig man med alzheimer, 84 år, försökt att få in honom på något boende. Han har även artros som gör att han ramlar titt som tätt. Han är virrig och ser saker och ting som inte finns och har tappat minnet till och från. Hustrun har själv hjärtproblem och har skött honom under lång tid men nu går det inte mera och har flyttat från hemmet.