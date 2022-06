Vi vill veta varför LSS-stöd dras in!

Om de inte gör det av egen vilja borde VLT aktivt söka upp dessa tjänstemän och begära att de förklarar situationen. Om man en gång hamnat i personkretsen för LSS upphör man inte att vara del av den kretsen. Man åldras, hälsan blir sämre, behoven av stöd blir i de flesta fall ännu större.

Så nu vill vi läsare få svar en gång för alla om varför dessa LSS-stöd dras in! Det är inte rimligt att bara ringa upp folk och dra in deras LSS-stöd, utan att ens ha träffat personerna och satt sig in i deras situation och deras stödbehov! Och framför allt, vart går alla pengar istället? Är det på grund av såna här idiotiska beslut som kommunen går med vinst?

Henrik Lindgren

Politiskt oberoende