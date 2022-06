Dyr och riskabel moderatpolitik i energifrågan!

Vill Moderaterna att 400 miljarder kronor ska räcka till tio nya reaktorer så måste summan höjas till den dubbla. 800 miljarder kronor. Utifrån erfarenheterna från de senaste reaktorbyggena Olkiluoto 3 (Finland), Hinkley Point C (Storbritannien) och Flamanville 3 (Frankrike) kostar samtliga nya reaktorer över 100 miljarder kronor per år. Alternativt att 400 miljarder kronor i kreditgarantier bara räcker till fem nya reaktorer. Som inom cirka 25 år ska ersätta nuvarande sex reaktorer när dessa nått sin tekniska , ekonomiska och säkerhetsmässiga livslängd.

Lägg till detta att de nya reaktorerna behöver behöver cirka 1 000 miljarder kronor i driftsstöd per reaktor för att täcka förlusterna under reaktorernas 60 långa livslängd. Av den enkla anledningen att produktionskostnaden i nya europeiska reaktorer är cirka en krona per kilowattimme medan marknadspriset på el är ca 50 öre per kilowattimme. Det ger ytterligare 1 000 - 2 000 miljarder kronor i behov av driftsstöd beroende om det är fem eller tio nya reaktorer som byggs.

Den latent största smällen ligger dock i vem som tar kostnaderna för en eventuell härdsmälta. När svenska atomenergilagen begränsar ägarens ansvar till maximalt tio miljarder kronor vid en eventuell härdsmälta. Som referens hämtad ur verkligen verkar notan för att städa upp efter de tre härdsmältorna i Fukushima uppgå till 7 000 miljarder kronor. Om en svensk härdsmälta i en reaktor inträffar under de kommande 60 åren tillkommer en kostnad på uppskattningsvis minst en tredjedel av den i Fukushima. Då tillkommer en kostnad på cirka 2 300 miljarder kronor. Där ägaren av den havererade reaktorn står för maximalt tio miljarder. Där resterande 2 290 miljarder koronor får tas av skattebetalarna.

Summa summarum;

A. 400 miljarder kronor i kreditgarantier för fem nya reaktorer.

B. 5 000 miljarder kronor i driftsstöd för fem nya reaktorer.

C. 2 290 miljarder kronor i städnota om en reaktor någon gång drabbas av en härdsmälta under 60 års driftstid.

Alla som tror att en sådan politik är förenlig med låga elpriser räcker upp en hand!

Evert Jonsson