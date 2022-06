Satsa på gräsfrön i stället

Läser i dagens VLT om konstgräs. Det vore önskvärt om man i stället för konstgräs kunde satsa på gräsfrö. Det är ju bevisat att det bland annat finns cancerframkallande ämnen i plast och det gäller all sorts plast. Plasten kan då den blir gammal, torr och spröd avge sporer så små att de inte syns utan blandar sig med den luft vi andas in och går in i vår kropp och gör oss sjuka.