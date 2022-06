Trygghet för våra äldre

Vid äldrenämndens sammanträde den 22 mars ställde undertecknad en fråga om Västerås stad har som rutin att man begär utdrag ur misstanke och brottsregistret innan anställning inom äldreomsorgen i Västerås stad. Undertecknad fick svaret att så ej är fallet. Utifrån det svaret utgår undertecknad att man ej heller har en rutin inom Västerås stad att man på årlig basis alternativt var sjätte månad begär att anställda inom Västerås stads äldreomsorg lämnar in ovan nämnda registerutdrag.

Vi vet att brott mot äldre ökar i landet som helhet och vi inom Sverigedemokraterna menar att det är viktigt att vi säkerställer att de äldre som köper en tjänst av Västerås Stad så som hemtjänst, äldreomsorg, demensboende kan känna sig trygga med att de som kommer hem till deras bostad inte förekommer i belastningsregistret.

Att Västerås stad inte redan har en rutin att man begär utdrag ur belastningsregistret i samband med nyanställning är inte mindre än skandal och oaktsamhet om våra äldre som köper en tjänst av kommunen.

Jag är övertygad om att alla som köper vårdtjänster där människor kommer till deras hem, för att ge oss vård och omsorg vill kunna känna sig trygg med att dessa personer inte förekommer i belastningsregistret. Som det är nu kan Västerås stad inte garantera att de som kommer hem till våra äldre inte är kriminella eller kriminellt belastade.

Utifrån ovanstående vill vi att Västerås Stad omgående inför en rutin där man säkerställer att de som arbetar inom Västerås stads äldreomsorg inte förekommer i dessa register.

Vi vill även att man vid upphandling av privata aktörer inför “skall krav” på dessa om detsamma.

Sverigedemokraterna har därför ställt krav på att äldrenämnden omgående inför en rutin där man innan nyanställning vid äldreomsorgen i Västerås Stad begär in registerutdrag ur belastningsregistret innan man får påbörja sin anställning. Vi menar också att man ska skriva in i anställningsavtalen att man på en årlig basis skall lämna in utdrag ur belastningsregistret till arbetsgivaren för att säkerställa tryggheten för våra äldre som köper omsorgstjänster av staden.

Caroline Frisk (SD)

Ledamot i äldrenämnden

Kandidat till Västerås kommunfullmäktige