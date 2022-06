C har låst fast sig vid socialdemokratin

Svar på "Liberalerna borde byta namn!", VLT den 7 juni.

Liberalismen är alldeles för viktig för att kombineras med socialism. Det såg vi tydligt under det tafatta försöket att förena liberalism med socialism som gjordes under januariavtalet, som enbart resulterade i att Socialdemokraterna körde över L och C genom fördröjningar och maktutövning.