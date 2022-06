På senaste fullmäktigemötet i Surahammar kom högerstyret via Erkki Visti (C) med ett besynnerligt uttalande. Han påstod att en klar majoritet av de anställda i äldreomsorgen faktiskt vill ha kvar delade turer! Vi undrar om det här är hela högerstyrets uppfattning, eller är det bara C som fått fakta om bakfoten?

Väljarna och alla de anställda som tvingas gå till jobbet två gånger om dagen kan vara säkra på en sak. Vi socialdemokrater kommer, i samverkan med Kommunal göra allt vi kan för att fasa ut de delade turerna.

De som arbetar i välfärden gör ett storartat jobb, när de med empati, professionalitet och varm omsorg tar hand om äldre och funktionshindrade i behov av stöd. De förtjänar mer än bara respekt, applåder och tacksamhet. De förtjänar schyssta villkor och en bra arbetsmiljö utan delade turer.

Att fasa ut de delade turerna sker inte i en handvändning. Det kräver bland annat ny schemaläggning och det kan komma ta tid. Men många andra kommuner har lyckats. Västerås, Avesta, Borlänge är bara några exempel. Hallstahammar är på god väg också.

Det handlar om att ha en politisk vilja att fasa ut delade turer. Vi socialdemokrater har den viljan. I valet den 11 september får väljarna avgöra vilken ambitionsnivå som ska gälla.

Cecilia Östergren (S)

fullmäktigekandidat

Zdenka Mardetko

ledamot av förbundsstyrelsen Kommunal