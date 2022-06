Kommunen föraktar både boendestödjare och klienter

På Aros Stödgrupp anpassade de sin verksamhet utifrån mottagarens förutsättningar. Varje klient hade sina ungefärliga tider och varje vecka skickade man ut hur schemat skulle bli kommande vecka. Det var oftast samma stödjare som kom och jag fick träffa hennes ersättare i förväg.

Hos kommunen har man en helt annan syn på både klienterna och personalen. Kontinuitet och förutsägbarhet ses som ett önskemål, inte som en förutsättning för att boendestödet ska vara tillgängligt utifrån vår funktionsnedsättning. Kommunen säger att man har fasta besökstider, men personalens schema görs varje morgon och besöken pusslas in där de passar schemaläggaren.

En del personal rings in på timme, men även den fasta personalen schemaläggs lite hur som helst. Den personkännedom som är absolut nödvändig för oss med NPF blir därmed omöjlig att uppnå. Meningen är att stödjaren ska lyckas lära känna och förstå dagens klienter genom att läsa genomförandeplanerna. Samtidigt så ska alla stödjare cykla, lika snabbt, oavsett väglag och fysiska förutsättningar. Ofta hinner de varken läsa eller dokumentera, eller ens kolla Google Maps så att de hittar vart de ska.

På grund av kommunens okunskap om NPF så har jag inte haft ett enda stödbesök sedan början av maj. Jag har drivit frågan om bristande tillgänglighet via kommunens ombudsman Johan Crusefalk, via min boendestödshandläggare, via Habiliteringscentrum, via mina anhöriga och via samtal med ett otal anställda på olika nivåer inom det kommunala boendestödet.