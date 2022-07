Den frodiga grönskan skymmer sikten

Det är inte första gången vi skickar in bilder till VLT, på hur det ser ut runt om i Västerås med växtligheten. Vi skickar till VLT, för att flera i Västerås ska få se hur eftersatt underhållet är i kommunen.

Vi skickade in en artikel inklusive foton till VLT även förra året som gällde gångbanan vid Norrleden mitt emot stora Coop, samt gångbanan under bron till Coop. Det som hände var att buskaget vid Norrleden togs bort men inte det under bron som är mer i vägen.

Det enda svar som kommer från ansvariga i kommunen är att vi ska skicka in bilder på var det finns växtlighet som är i vägen och måste tas bort.

Ska det vara så svårt för den ansvariga att vara lite proaktiv och ha några sommarjobbare som kan handledas av en kommunanställd och åka runt på våra gång- och cykelvägar och se var det måste rensas? Om nu det är omöjligt med sommarjobbare måste ju kommunen ändå kunna sköta detta på ett bättre sätt, då skötseln i dag är näst intill obefintlig. Det kan inte vara så svårt att se skymmande växtlighet, då det finns på det flesta gång- och cykelvägar.

Marianne Gustafsson