Liberalerna borde stå oberoende av blocken

Det är för tidigt att sälja skinnet innan björnen är skjuten, heter det, men i rikspolitiken gör partierna det i god tid före valet. Vi kan redan se det två tydliga regeringsalternativ. På den borgerliga sidan verkar det redan klart med M, KD, L och SD tillsammans. Vänstersidan måste "bara" lösa problemet med att Annie Lööf inte vill sitta i en regering tillsammans med V. Det hela kommer nog att gå bra om Magdalena Andersson lovar Nooshi Dadgostar något sorts inflytande, men håller V som enbart ett stödparti utanför regeringen. Det är en gammal princip hos S att inte släppa in kommunister, i detta fall före detta kommunister, till den yttersta makten. MP kommer sannolikt att byta språkrör snart igen, men är för vingligt och chanslöst att komma in i riksdagen.

Centerns avståndstagande gäller båda ytterkantspartierna V och SD, så deras agerande är konsekvent. Det är däremot mindre begripligt om L sätter sig i en regering där SD ingår. Jimmie Åkesson gör sitt bästa för att framstå som demokrat, och gör allt för att tvätta bort sitt partis fascistiska historia. Men när man tittar närmare på hans stödtrupper blir man ordentligt betänksam. Det vore bättre om L redan nu tog rollen som enbart stödparti åt en tänkt M-ledd regering, eftersom Kristersson verkar vilja släppa in SD.

Svensk politik präglas just nu inte bara av en stor rörlighet hos väljarna, utan även av glidande ideologier hos partierna. Det mesta går åt höger. S har fått en betydligt mer restriktiv migrations- och kriminalpolitik, medan KD under Ebba Busch har tagit mycket större kliv högerut. Från sina liberala och kristna värderingar inom socialpolitiken, med sjukvården som huvudfråga, ropar man numera nästan som SD på mer lag och ordning. Ebba Busch uttalande om att skjuta på upprorsmakare under det så kallade påskupproret var ett lågvattenmärke, som lär ha kostat henne mycket i opinionen.

Jimmie Åkesson har nått ett av sina främsta mål, att skapa ett högerblock i svensk politik, där SD ingår i detta regeringsalternativ. Den politiska mitten, som Annie Lööf så varmt talar om, finns knappt längre. Det är en farlig utveckling, liknande 1930-talet, om två ytterkantsblock står skarpt mot varandra. Centern har bidragit till polariseringen genom att ställa sig på den rödgröna sidan. Liberalerna borde däremot inte bidraga till denna konfrontation genom att ingå i en eventuell regering, som utgår från detta högerblock. Lilla L är nämligen det som nu är kvar av den politiska mitten. Som liberaler borde partiet vara oberoende av blocken, men hellre stödja en borgerlig än en socialistisk regering.

Sverre Haukeland