Anslut till den breda mitten L, –för frihetens bästa!

Den breda mitten är det politiska alternativ som erbjuder stabilitet och trygghet över tid. Ingen säger att det kommer att bli enkelt, men det är inte omöjligt. Inte minst Frankrikes Emmanuel Macron visar att det går att samarbeta och kombinera socialistisk välfärdspolitik med en liberal grund. Detta borde inte heller vara främmande för liberalpartister givet att just ordet socialliberal förekommer inte mindre än tre gånger bara i det egna partiprogrammets inledning. När partiledare Johan Pehrson på Almedalsscenen pekar ut Socialdemokraterna snarare än Sverigedemokraterna som huvudsaklig motståndare undrar jag således om han har läst sitt eget program?

I det andra svaret lyfter Jacob Axelson partiet Liberalernas rika historia fylld av kampen för frihet. Det är just denna kamp jag önskar att man skulle ta med sig även in i 20-talet i stället för att som under missförtroendeomröstningen dansa efter en sverigedemokratisk pipa. Det här är något jag och Axelson diskuterat många gånger utanför VLT:s debattsida givet att en enkel DiVA-sökning kan avslöja att vi skrev kandidatuppsats ihop.

Formuleringen “Det är även viktigt att påtala att Mårten Hemström, som omnämns i Axklos artikel, är politiker i Sala och inte företräder Liberalerna i Västerås.” väcker dock en viss fundering även hos en som är bekant med Axelsons idéer. Tar Liberalerna i Västerås avstånd från sin riksdagskandidat från Sala?

Som jag inledningsvis nämnde går Centerpartiet till val som ett fristående och liberalt alternativ. Vi söker samarbete i den breda mitten för Sveriges, och frihetens bästa. Partiet Liberalerna är varmt välkomna att åter ansluta sig till frihetskampen och den breda mitten.

Milena Axklo (C)

riksdagskandidat #3