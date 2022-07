Besparingar plågar skolan i Skultuna

Under det gångna läsåret fick mitt barn äntligen uppleva hur det är att ha en kompetent lärare, med förmåga att anpassa undervisningen efter individen. Tyvärr får inte denna lyckoträff bestå. Varför? På grund av ekonomiska besparingar! Man har beslutat att slå samman tre klasser till två. Man sparar in på en lärartjänst och resultatet blir närmre 30 barn i varje klass, en ökning med 30 procent per klass!

På vilket sätt gör detta att mitt barn får mer lärarledd tid och individuell hjälp av en utbildad, behörig lärare? Hur gynnar det studiero? Persbo är en skola som brottas med låga kunskapsresultat.

Anna, säg mig, var kommer ett barn- och pedagogiskt perspektiv in i dessa besparingar? Runt om i staden poppar nya skolor upp. Skolan i Skultuna är äldst av dem alla. En ny skola är utlovad, den skulle stå färdig 2024. Än har ingen om-, ny- eller tillbyggnad av skolan påbörjats. Vilken prioriteringsordning har Persbo i Skultuna i era politiska beslut? Anna, vari består era satsningar?

Välkommen till verkligheten