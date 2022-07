Elpriskompensationen räckte inte till skatten

Vår regering har åter igen visat sin förtjusning över att betala bidrag i stället för att sänka skatterna. Jag värmer min bostad med en värmepump, alltså el, eftersom det inte finns fjärrvärme i mitt bostadsområde i Västerås. Som kompensation för de extremt höga elpriserna i vintras, lovades vi storkonsumenter bidrag av staten, och den betalades med någon fördröjning ut via Mälarenergis fakturor.

För min förbrukning under december till och med mars fick jag sammanlagt 3000 kronor, vackert så. Men när jag summerade den skatt jag via fakturorna betalat under samma period, fick jag följande siffror: elskatt: 2804 kronor och moms: 3803 kronor (totalt för elenergi, nätavgift, vatten och fiber).

Min slutsats är att statens bidrag inte räckte till skatterna, alltså har jag egentligen inte fått någon kompensation för de höga elpriserna. Det var knappast någon överraskning.

Det har också sagts att vi också ska få ett bidrag om vi äger en bil, men det senaste är att regeringen inte kommer att reta upp oss med detta heller. Kanske inser man det förnuftiga i att i stället sänka drivmedelsavgiften.

Sverre Haukeland