"Barnmorskebrist" och "kriser" uppstår varje år

I Sverige råder ingen bris t på yrkesverksamma barnmorskor. Enligt Eurostat har vi 80 per 100 000 invånare, att jämföra med 61 i Norge och 39 i Danmark. Däremot råder arbetsöverkott och fördelningsproblem.

I den bästa av världar kräver en heltidstjänst 8 timmar 5 dagar i veckan 42 veckor per år. Men för förlossningsvården gäller 24 timmar 7 dagar i veckan 52 veckor per år. Med nuvarande lagar och avtal blir ”rättvis” arbetsfördelning och ”god arbetsmiljö” därmed omöjligt att uppnå, särskilt under de perioder då även vårdanställda önskar vara lediga. Härav de årliga ”kriserna”. I Västmanland förvärras dessa av en (för mig) obegriplig organisation som gör det omöjligt att förstärka förlossningsvården med barnmorskor från öppenvården.

Sverige har haft ”barnmorskebrist” och årliga ”kriser” under alla de drygt 40 åren då jag varit verksam inom förlossningsvården. Verklig politisk och administrativ vilja att lösa problemet saknas. Att politiker under ett valår lovar ”Mer av allt åt alla gratis nu!” förpliktigar till intet.

Kaj Wedenberg

läkare