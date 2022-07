Hälsoschemat leder till vår ohälsa

Kommun efter kommun tar bort det så kallade ”hälsoschemat”. Schemat leder till medarbetarnas direkta och indirekta ohälsa. Medarbetarna mår allt sämre, både fysiskt men framför allt psykiskt.

Vad är då ett ”hälsoschema”? Man jobbar varannan helg. Man har många, men korta pass. Man jobbar sent och börjar tidigt dagen efter.

Vad resulterar detta i? Jo, ohälsa. Man bor i stort sett på arbetsplatsen, man har enbart 26 lediga helger per år som ska delas upp på ens egna friskfaktorer*. Man förväntas vara pigg en tidig morgon fast man jobbat sent dagen innan. Medarbetare efter medarbetare går in i väggen. Man vantrivs och ser alla andra leva sina 52 helger per år med flertal friskfaktorer som får en att orka ett tag till. Själv går man till jobbet och ger bort 26 helger per år till en arbetsgivare som helt enkelt inte bryr sig om medarbetarnas privata liv eller vad som håller medarbetarna friska.