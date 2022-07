Liberalismen har flera sidor

Jag håller med om detta. Men det är absolut inte liberalt att stödja det rödgröna lägret, så som Centern numera gör. Marknadsekonomi och sociala reformer är två sidor av samma liberala mynt, och då är Liberalerna mer trovärdiga än Centern.

En intern splittring har länge varit Liberalernas, tidigare Folkpartiets, problem. Egentligen är det en fråga om prioriteringar. En del lägger tonvikten vid sociala reformer, andra vid ekonomisk frihet. Det behöver inte finnas någon motsats mellan dessa.

Liberalerna kan inte bara syssla med skolpolitik, de måste vara det deras namn säger. Just nu lutar partiledningen åt det borgerliga hållet och vill gärna komma in i en moderatledd regering efter valet. Men Centern står inte längre "extremt i mitten" som på Hasse å Tages tid, partiet lutar just nu starkt åt vänster. Nästa centerledare lutar kanske som Maud Olofsson åt ett annat håll?

Sverre Haukeland